桃園市元智大學以色列夥伴學校阿里埃勒大學（Ariel University）代表團Itzhaq Shai副校長、研發處Orit Tassa主任、Efrat Katz研究項目專員和台籍博士生Benjamin Yang一同拜訪元智大學，盼瞭解台灣高等教育體系及元智的研究能量，探討未來兩校在學術研究上的合作機會。
元智大學校長廖慶榮表示，這次規畫姊妹校代表團拜訪本校各研究中心及實驗室，並與元智教授們洽談未來合作方針，包含建立兩校交換學者計畫、研究生實習計畫及台灣與以色列共同專案研究活動，具體實現兩校學術交流，盼未來展現豐沛研究能量，體現教育間共榮友善合作。
阿里埃勒大學副校長，同時也是學校研究發展院的院長Itzhaq Shai表示，元智大學是阿里埃勒大學在台灣唯一一間夥伴學校，此行深入了解元智的教學及研究成果，團隊感到非常驚豔，感謝這次與各研究中心的會議安排及教授們的招待，期待將此行成果帶回以國，持續發展聯合研究項目。
元智大學說明，元智共有8個研究中心，包括綠色科技研究中心（燃料電池中心）、通訊研究中心、老人福祉科技研究中心、大數據與數位匯流創新中心、智慧生產與管理創新研究中心、人工智慧跨域創新應用中心、環境科技研究中心及創新創業中心。這次安排與其中6個研究中心的教授們會面，有助於兩校深入了解彼此研究方向與成果，也為未來合作交流打下良好基礎。
元智大學國際長、智慧生產與管理創新研究中心副主任梁韵嘉表示，這次接待以色列大學代表團，是學校推動國際化的重要一環，本校實驗室設備先進、技術純熟，與國內知名企業成功合作的案例，也展現元智師生傑出的研究表現。
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