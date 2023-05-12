元智智創中心副主任林瑞豐副教授為阿里埃勒大學參訪來賓介紹智慧人機互動技術應用。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市元智大學以色列夥伴學校阿里埃勒大學（Ariel University）代表團Itzhaq Shai副校長、研發處Orit Tassa主任、Efrat Katz研究項目專員和台籍博士生Benjamin Yang一同拜訪元智大學，盼瞭解台灣高等教育體系及元智的研究能量，探討未來兩校在學術研究上的合作機會。

元智大學校長廖慶榮表示，這次規畫姊妹校代表團拜訪本校各研究中心及實驗室，並與元智教授們洽談未來合作方針，包含建立兩校交換學者計畫、研究生實習計畫及台灣與以色列共同專案研究活動，具體實現兩校學術交流，盼未來展現豐沛研究能量，體現教育間共榮友善合作。

阿里埃勒大學副校長，同時也是學校研究發展院的院長Itzhaq Shai表示，元智大學是阿里埃勒大學在台灣唯一一間夥伴學校，此行深入了解元智的教學及研究成果，團隊感到非常驚豔，感謝這次與各研究中心的會議安排及教授們的招待，期待將此行成果帶回以國，持續發展聯合研究項目。

元智大學說明，元智共有8個研究中心，包括綠色科技研究中心（燃料電池中心）、通訊研究中心、老人福祉科技研究中心、大數據與數位匯流創新中心、智慧生產與管理創新研究中心、人工智慧跨域創新應用中心、環境科技研究中心及創新創業中心。這次安排與其中6個研究中心的教授們會面，有助於兩校深入了解彼此研究方向與成果，也為未來合作交流打下良好基礎。

元智大學國際長、智慧生產與管理創新研究中心副主任梁韵嘉表示，這次接待以色列大學代表團，是學校推動國際化的重要一環，本校實驗室設備先進、技術純熟，與國內知名企業成功合作的案例，也展現元智師生傑出的研究表現。