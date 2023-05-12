竹北豐采520建案附近莊敬六街日前坍塌，11日當天許多民眾發現天坑竟回填，地方民代向竹北市公所詢問，發現公所對此不知情，新竹縣政府12日發聲明澄清，8日接到竹北市公所來函請示是否同意豐邑建設所請回填坑洞，在10日的專案小組會議討論中，委員們一致同意因應梅雨應盡快假修復，應是公所內部訊息傳遞有落差才造成誤解。

縣府工務處說明，新竹縣政府針對豐采520施工造成莊敬六街坍塌事件，8日接到竹北市公所來函請示縣府是否同意豐邑建設所請回填坑洞，10日列入專案小組會議討論，小組專家學者、豐邑公司、竹北市公所均與會討論，會中專案小組委員們一致建議為因應梅雨季到來，應盡快先對坍塌處施以假修復，避免水流入坑洞造成災害擴大，假修復後仍維持封路，不開放通行，公所出席代表課長也同意建商做緊急處理，以確保市民安全。

工務處說明，會議竹北市公所全程參與討論，也知曉盡快假修復的共識，應是公所內部訊息傳遞有落差才造成誤解。假修復並不代表已找出原因或者已經安全了，是針對雨季防止災害擴大的作為，原本要求建商提出完整的鑑定報告和監測數據，以及搶險計畫等仍持續進行，專案小組也將持續審查監督。

工務處強烈建議市公所得按相關規定向豐邑建商，針對市區道路主管機關權責請求賠償或開罰。不過竹北市公所回應指出，公所並沒有裁罰權，且在專案小組會議中雖有共識，但回填工程動工時，並未收到任何通知。