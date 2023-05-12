2023台南兒童藝術教育節來了，透過83場次活動將呈現孩子們的五藝。（曹婷婷攝）

邁入第4年的台南兒童藝術教育節，疫後擴大規模登場，今年以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」5藝為主軸，7月前將陸續推出83場次活動，從學校到戶外都是孩子們揮灑才藝的最佳舞台，市長黃偉哲建議7月16日加碼大匯演，召集5大活動的孩子們齊聚一堂，展現「台南囝仔」的驚人「五藝」。

今年台南兒童藝術教育節主題「藝均兔起．創藝無限」，南市府教育局今天在市府舉辦宣傳記者會，有趣的是，現場由善化大同國小與台南應用科大師生攜手展演，其中裝扮成大型花朵的公仔人物，還因為跳得太賣力，頭撞到天花板，把黃偉哲等人逗得哈哈大笑。

台南市2023兒童藝術教育節過去3年吸引4萬多人參與，黃偉哲表示，疫情解封後，今年擴大舉辦，為的就是要讓孩子的藝能教育可以有更多展演空間，希望透過系列活動，呈現出孩子們多才多藝的一面。

教育局長鄭新輝說，資訊科技時代更需要美感養成，為培養學生創思美學力，除平時藝術教育課程涵養外，兒童藝術教育節的系列活動，提供學生藝術創作發表空間。

今年首場活動由「藝起賞-創作邀請展」打頭陣，以「兔子的藝想世界」為主題，展出12校188位國小師生計33件作品，於5月26日新營文化中心登場；「藝起SHOW」邀請本學年度全國學生創意戲劇比賽榮獲特優及優等學校團隊，包括後壁國中懸絲偶戲、三村國小音樂舞台劇、海佃國中光影偶戲，及新興國中皮影戲演出。

主場活動規畫親子同樂的「藝起賞」創意裝置藝術、「藝起玩」藝術體驗及「藝起武」動態展演，承辦學校文元國小校長李貞儀表示，主場將邀請南市優秀學校藝術團隊在麻豆總爺藝文中心演出。「藝起學」親子夏令營以「生活藝象」為主題，邀集新化區大新國小、北區立人國小、安南區和順國小、南化區玉山國小、鹽水區月津國小、將軍區漚汪國小等校藝術領域教師共創產出跨域美感「藝起手作、藝起設計、藝起探索」3大主題課程。