中信兄弟季中換帥，總教練叢林威助換成彭政閔，隊長王威晨利用11日球隊練球日集合全隊，球員還是要做好本分，最重要的目標是贏下每一場球，完成季前設定的3連霸目標，不要有太多其他的想法。

上半季進行不到一半，衛冕軍卻突然傳出人事大地震，震撼棒壇。王威晨坦言，換帥消息來得突然，但對他來說，還是做好球員本分，「贏球，其他沒有太多想法，也希望大家不要受到影響。」

休兵1天後，「黃衫軍」今天起作客台南與統一獅進行3連戰，「恰總」執教首戰賽前也集合全隊，王威晨透露：「恰哥集合時很激動、振奮人心的說要大家不要忘記目標，我們的目標是得到總冠軍、完成3連霸。」

對於王威晨而言，因為爸爸王光輝的關係，自己可說是「從小看彭政閔打球長大」，他也曾說「恰恰對他而言就像是神一般的存在」，兩人曾當過隊友，也曾在中華隊共事。

如今大學長成為教頭，王威晨說：「對我個人而言一定是不一樣的心境，現在換恰哥接總教練，還是一樣希望大家能每一場都贏球。」他也不忘提到轉任海外發展顧問的前任總教練林威助，「謝謝林桑這段時間的付出。」

而陣中最資深的周思齊曾經歷3次隊友變教頭，包含丘昌榮、林威助及現在的彭政閔，他認為，「恰總」對他而言就是老戰友，不過他也感覺有些「奇妙」，「他們都當教練了但我還在打球，感覺滿妙的，這沒辦法用文字形容。」