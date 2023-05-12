內政部長林右昌今（12）日由警政署長黃明昭陪同視察保安警察第三總隊，林右昌表示，保三總隊肩負進口貨櫃落地檢查及防制贓汽機車引擎出口等工作，自2006年起汽機車失竊數即逐年大幅遞減，汽車竊盜下降98％、機車竊盜下降96％，可見保三總隊對於防堵贓汽機車零件出口銷贓，以及遏制汽機車失竊案件發生，著有成效，確保民眾財產安全。

據統計，保三總隊自去年迄今計查獲毒品案134件，破獲製毒工廠6間17人，查扣各類毒品7191公斤、毒咖啡包2418包，查獲大麻工廠25件31人、大麻植株1371株以及大麻成品毛重18.7公斤，成果豐碩。

保三總隊表示，對於進口貨櫃落地檢查方面，去年迄今查獲經濟案件計157件，查扣贓物價值約4億6291萬元；查獲刑事案件計27件，查扣贓物價值約12億3335萬元；偽劣菸酒查獲44件，酒類計23萬2308公升、私菸計113萬5510包，為國人健康及國家經濟守住第一道防線。

林右昌勉勵保三同仁，持續落實貨櫃落地檢查及毒品走私案件溯源偵辦，打擊走私毒品及危安物品等犯罪；另加強贓汽機車、引擎出口查證，持續降低汽機車竊盜案件，以維持國內治安。

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