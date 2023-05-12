裴斗娜演出一層層追查真相的女警。（華映提供）

韓國電影《陰影下的她》改編自真實故事，由韓國知名才女導演丁朱里執導，集合國際級女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在職場剝削所引發惡性循環的悲劇，電影真實且犀利。電影中2位女主角裴斗娜和金施恩幾乎沒有對手戲，但裴斗娜對她疼愛有加，不但讚美她是個很棒的演員，還幫她買暖腳器，讓金施恩覺得很感動。

該片敘事結構獨特，完整分為兩個部份來描述這場悲劇和造成悲劇的原因，扮演自殺女學生的金施恩和追查真相的女警裴斗娜完全沒有對手戲份，只有一場2人同時出現在舞蹈練習室的場景，裴斗娜還跳了一小段舞蹈，她對角色的理解說：「我想很多人都有跳舞的慾望，我也很羨慕很會跳舞的人，這個女警照顧媽媽很久的時間不能做自己想做的事，雖然很疲憊，我想她應該至少覺得自己可以去跳跳舞吧！」所以裴斗娜特別了到了舞蹈教室，花了2個月練了一段嘻哈舞蹈，從手腳混亂到最後可以獨立跳完一整段舞，展現熟練的舞姿，雖然在電影中出現不到幾分鐘的時間，裴斗娜仍全力投入練習。

但裴斗娜拍攝期間有空都還是會去現場，也觀察了金施恩的演出表現，「她是個很透明的孩子，她沒有任何顏色，所以可以染成任何顏色。」在看片後，裴斗娜透露自己對金施恩出色表現大吃一驚，「她真的是個很棒的演員。」而在拍攝女高中生輕生的重頭戲時，金施恩扮演的素熙在寒冷的山上只穿著拖鞋慢慢前進，天時氣溫低到連水庫的水都結冰了，金施恩外露的腳指都凍成青紫色，裴斗娜看到覺得很心疼，特別去買器具讓她可以熱敷腳。但當時全心同入的金施恩透露自己拍攝時完全沒感覺到冷，「我可能沈浸在角色太深了，也有可能是體質並不怕特別怕冷，拍攝時，一點都不覺得冷，只是看著水庫，覺得自己理解素熙的心情，有種不知不覺被拉進水庫的感覺。」

而裴斗娜演出女警時，一層層的追查真相，發現不停追求效率和數字的結果，竟造成實習學生的死亡，她透露在演出時，真的從內心發火，「演到那一刻時，我真的很生氣，想到死了一個孩子，卻沒有一個人需要負責，真的氣炸了，爆怒到快要控制不了自己。」裴斗娜回憶說：「最近拍了一系列題材很沉重的作品，真的感到精神不振。」但幸好她緊接去美國拍了一部的商業大片轉換心情，「一個人去國外拍攝，我就切換到另一種興奮的模式，也讓我能順利跳脫《陰影下的她》的陰鬱之感。」裴斗娜透露最近很想嘗試喜劇，「因為我覺得喜劇非常困難，讓人笑比讓人哭困難多了，過去我拍了很多沉重話題的作品，經歷了很多讓人沮喪的情況，所以很想拍些光明又開心的故事，希望大家可以趕快來找我拍喜劇。」

《陰影下的她》冷靜呈現南韓社會結構的問題，獲得很多影評人的好評，對於導演丁朱里以寫實的手法，描述南韓社會快速發展的光鮮亮麗下，讓人喘不過氣的壓力，和難以突破社會階層現況的惡性循環而產生「朝鮮地獄」的說法，竟從實習階段就預見社畜人生的絕望。導演完全二分法的敘事方式，影評人塗翔文覺得「安排巧妙，犀利又引人入勝」，影評彭紹宇表示「電影在完全沒有懸念之下，更突顯了社會結構因素不改變，絕對會有下個受害者的出現。」張硯拓也讚美電影「不給觀眾童化式虛假希望的結局，非常有勇氣。」

《陰影下的她》將於5月12日上映