去年每股盈餘達2.95元的長聖，經董事會決議配發每股現金股利2元及股票股利1元，已訂除權息日為5月29日，現金股利發放日為6月21日。

長聖擁有多元的幹細胞與免疫細胞技術平台與產品線，營收主要來自於多元細胞製劑委託製造服務的收入，今年4月為止，衛福部核准的142件免疫癌症治療案件中，長聖占45件、占比32％，病患採用人數超過600位病人，並吸引多位海外病患來台治療如日本、香港與澳門等等，為國內之冠。

劉銖淇表示，近日中國附醫以「CAR-T治療難治型淋巴癌腫瘤全消失」為台灣首例成功治癒七旬長者，但目前已上市CAR-T都是自體細胞治療及僅對於血液腫瘤有效，現今約8-9成的癌症屬於實體腫瘤。

為此，長聖和中國附醫合作開發異體多靶向奈米CAR-T產品(CAR001)治療實體癌，預計今年第二至第三季向美國FDA申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤之Phase I/IIa新藥臨床試驗，若通過長聖將成為亞洲第一家自行開發CAR-T具有可異體並以HLA-G為標靶治療實體癌能力的生技公司。