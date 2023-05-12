陳嫌跨海追債到小琉球，對張姓被害人擄人狂歐還丟包，警朝殺人未遂偵辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

陳嫌跨海追債到小琉球，對張姓被害人擄人狂歐還丟包，警朝殺人未遂偵辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東離島小琉球11日晚間驚傳擄人案，張姓男子與陳姓男子同是北部人，雙方疑有金錢糾紛，陳不滿張積欠債務還到小琉球玩，竟夥同4名友人一路尾隨張，並趁張不注意時將他強制押上車並持棒棍痛打一頓，隨後又把他丟包路上，警方獲報後不到4個小時即火速逮獲陳等5嫌，訊後依傷害、強制、殺人未遂等罪嫌送辦。

東港警分局指出，張男與陳嫌都是20多歲的年輕人，雙方疑有金錢糾紛，張男在積欠陳嫌債務後，疑因在債款未清的狀況下還跑去小琉球玩，而引發債主陳嫌的不滿，陳嫌憤而夥同4名友人也跟到小琉球要找張男理論、追債。

警方調查，11日晚間10時許，陳嫌一等人發現張男行蹤後，一路尾隨在後，隨即趁張男不注意時將他強行押上車，並持棍棒、鐵條朝張男一陣狂打，接著又把他丟包在路上，張男被發現時，全身是傷，所幸送醫後無大礙。

警方說，張男被擄上車時，恰巧有民眾看到，該名目擊者趕緊報警求助，琉球分駐所獲報後也趕緊以車追人，在4小時內火速逮獲陳等5嫌，訊後依傷害、強制、殺人未遂等罪嫌送辦。

至於雙方的金錢糾紛為何，警方表示，陳嫌與張男都不願具體交代，連債款多少也不想講，全案持續調查中。