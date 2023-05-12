桃園市議員黃崇真發現桃園市電動車充電樁在6都敬陪末座，甚至差點被資源較少的縣市追上。12日議會總質詢時，呼籲市府跟上安裝充電樁的腳步。桃園市交通局長張新福表示，已經在規畫中，預計下半年會於公共停車場大量布建。

黃崇真表示，電動車普及化，但民眾要充電卻相當困難，他提到，社區要設置充電樁，需經過區分所有權人會議，但是很難通過，雖市府將智能充電管理系統（EMS）納入社區大樓補助項目，最高30萬元，但卻難以享受。而到外頭充電，桃園市充電樁也嚴重不足，在六都最後1名，資源較少的縣市，甚至只差桃園一點點。

對於社區安裝電動樁相當困難，桃園市長張善政提到，中央已經修法中，若完成修法，沒有正當理由，社區無法拒絕裝設充電樁。桃園市交通局指出，目前公有路外停車場汽車充電樁設置數量為123支，未來將盤點所有路外停車場不足充電樁數，向中央提報充電樁設置計畫爭取經費，各公有停車場今年目標設置占總汽車格位數2％充電樁數約483支、明年目標設置占總汽車格位數4％約1000支充電樁數。

交通局也說，充電樁設置完成後，也會將位置公開於交通局網站及桃園輕鬆GO App，讓民眾了解充電樁位置，提供市民便捷充電服務。

桃園市經發局長張誠表示，充電樁的設置也需要台電配合，目前台電已經從中壢變電所沿路拉饋線到中壢休息站，為未來電動車上路做好全面準備。此外因充電樁設置尚未普及，目前也以加油站設置地點來估算充電樁應設置的地點。