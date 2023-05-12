母親節即將到來，天下母親24小時全年無休、無私無怨奉獻給家庭，桃園市楊梅區公所為感謝楊梅區模範母親對於家庭與社會的付出，今日上午於楊梅高爾夫球場庭躍中餐廳辦理112年度模範母親表揚大會。今受表揚的模範母親們，有的熱心公益，有的栽培子女成為國家棟樑為教育界服務，優良事蹟值得學習，區公所特別選在今天公開表揚並表達最高敬意，宣揚母愛的偉大並獻上誠摯祝福。

楊梅區公所表示，今年楊梅區44名受表揚者中，徐碧玉獲頒市級模母楷模，她1986年參加楊梅區農會家政班，1997年接任班長至今，致力於推廣農業，2001年成立三湖社區太極氣功運動推展協會擔任分隊長，每日清晨帶領隊員練習氣功運動，2006年起擔任第3至6屆三湖社區常務監事，現為社區健康促進志工，帶領長者們進行活動，積極參與公共事務，長期推動社區事務不遺餘力。

另一位獲頒市級模母楷模的黃筠茵，任職於大同國小職工長達41年，長期為教育服務，女兒、兒子及媳婦也都從事教育工作，並參加大合社區守望相助隊15年，協助社區地方巡邏及重要節慶時活動支援交通管制，維護大同與中山里夜間安全，熱心公益。

模範母親陳施秀雲，擁有樂於助人的心，居住在台北時曾擔任婚姻暴力諮詢關懷機構志工，輔導婚姻受挫者，並在女青年會設置關懷據點服務長輩，雖已搬到楊梅居住10多年，仍每周一次到台北繼續服務。她在1998年曾榮獲金駝獎，並獲邀由當時副總統連戰先生接見，在2021年也得到台北市中正區第一屆銀髮志工代言人殊榮，時常關心里內及社區事務，也重視親子教育，子女皆已成家立業，知書達禮，家庭和樂美滿，可說是模範母親楷模。

楊梅區公所提到，另位模範母親曾琇卿，勤儉持家，溫良嫻淑，和藹可親，她28歲起擔任保姆工作盡心盡力，2011年加入公托保姆行列，共帶過30名孩子，其中6人為早產兒、7人為遲緩兒、8人為弱勢兒童，在這3年疫情中幫助醫護人員照護發育遲緩的孩子，擁有慈悲溫暖的心，為社會貢獻一己之力，榮獲模範母親楷模實至名歸。