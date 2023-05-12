方文琳（右）、江蕙相識逾30年，分享2人私下互動。（中華民國婦癌基金會提供）

方文琳12日出席公益記者會。她擔任代言人全是由相識逾30年好友江蕙（二姐）親點，雖然二姐已封麥8年，仍熱心公益，此活動的想法及宣傳都是二姐一手包辦，甚至在VCR尾聲二姐還驚喜獻聲。

雖然二姐沒有親臨現場，但很關心記者會。被問到為何二姐如此重視？方文琳透露二姐特別叮嚀，要擺出蓮花指手勢，用台語逗趣說：「我嘛是查某人啊！」

方文琳透露，私下與二姐時常打電話、傳訊息，連在半夜都會深聊，但不會特地約見面，「我們30多年友情，彼此都很暸解，常常都是我打擾她多，在人生過程碰到一些事情都會請教她」，更提到，在人生中的戀愛、失戀、結婚及離婚時，二姐總是第一時間送上關心，二姐也常用金句「人生就是這樣，要看開一點啊」來開導方文琳，方也正能量說，年輕時可能有事會糾結在心裡，現在智慧增長不少，心態很看得開，感嘆：「不知道無常先到，還是明天先到。」

她憶起與二姐2年沒見面，「我不會主動約，因為我們都是很會獨處、享受一個人生活，但她（二姐）打電話約我吃飯碰面才會見。」至於會說服二姐復出開唱？方文琳說：「不會，因為她的個性不會。」

她恩師劉文正年初遭傳出烏龍死訊，方文琳當時在忙拍戲突然聽到死訊悲痛哭泣，昨坦言，劉文正向來很神秘，早已沒聯絡，「以前夏玉順大哥都是否認，但是經由他口中說出來，我就情緒激動，但好險還好沒事」。「飛鷹三姝」各自在演藝圈發展後，劉文正當年會透過友人關心她們，她結婚時，也有接到劉文正親自致電、送大紅包祝福。

「飛鷹三姝」裘海正之前喊話希望3人能再度合體，方文琳今日說：「我們都快60（歲）了耶，（合體）是可以，為了公益，如果是演唱會，年紀大了，我唱歌、體力不Ok。」

57歲方文琳保養得宜，直言目前單身，會想戀愛？她笑說：「我的心已經沉靜很久了，不會再起漣漪了。」自從與前夫于冠華離婚後，她專心工作、陪伴2位女兒成長，如今女兒們都長大了，她鬆口承認身邊會出現追求者，但卻自認個性不適合群居生活，「自己的隱私都沒有，還要為了這個人擔心他好不好，情緒也會被牽著走，這樣好累。」

她與女兒們感情深厚，鼓勵女兒們要多談戀愛，開玩笑說：「我交過20幾個啊。」隨後又澄清：「我吹牛的，她們有什麼想法都可以跟我分享，要多戀愛，失戀真的沒關係，頂多嚎啕大哭一場。」