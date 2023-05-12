宜蘭縣議會日前警察局業務報告時，縣議員黃建勇質詢時說，壯圍地區常有老農農作後騎乘機車返家，短短不到100、200公尺的距離，就因未戴安全帽被開單，要員警不要開管區（指警勤區）內的未戴安全帽罰單，並問說「可以做個宣示嗎？」質詢畫面被上傳到網路，網友批評黃建勇，指黃是「三寶」，但黃建勇今天（12日）解釋說，並非是要警察都不開罰單，而是執法要因地制宜。

黃建勇在10日質詢說，壯圍鄉的民眾常常抱怨沒戴安全帽被抓一事，被開單的多是老人家、老農，尤其是現在農民種哈密瓜等作物，因天氣炎熱，汗流浹背，在農忙告一段落時返家吃午飯，就因沒戴安全帽被開單，引起地方熱議。

警察局長林武宏回應說，他滿重視宣導，不是屬於惡性重大違規，鼓勵同仁盡量以宣導為主。黃建勇問說，可以做個宣示嗎？員警不能開管區（指警勤區）內未戴安全帽者罰單，並要警方執勤時有佛心。

林武宏直說：「沒這規定，不能這樣宣示，不行。」會依法執勤，但執勤技巧跟態度會要求。

直播畫面被上傳到網路後，網友批黃建勇也是三寶，也有人說，議員是在鼓勵騎車不用戴安全帽嗎、因沒戴安全帽發生事故，議員要負責嗎？

黃建勇說，網友對他說法有所誤解，他並非要警方都不開單，如果今天他說的是飆車族不要抓，那他才是三寶議員；是因壯圍地區多是農民，這群農民多上了年紀，也沒有騎車到很遠的地方，才會建議局長用勸導方式，不要一遇到沒戴安全帽的老農就開單。