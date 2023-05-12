今天市府法制局請各單位、興富發建設及被害人、家屬召開協商會議。（市府提供／張亦惠台中傳真）

興富發建設位於中捷豐樂公園站附近的建案10日掉臂砸落中捷軌道，列車隨後開車造成1死10傷，今天市府法制局請各單位、興富發建設及被害人、家屬召開協商會議，代表罹難者林淑雅家屬的律師何志揚表示，會追究相關建設公司的民事、刑事責任，中捷公司也應負擔民事損害賠償責任。

市府法制局今天上午商請交通局、社會局、都發局、台中捷運公司、興富發建設公司及此次事故被害人出席會議，傾聽被害人及其家屬因事故造成生活上、心理上、法律上的需求，由市府各局處通力解決。

法制局長李善植指出，此次事故市府及捷運公司會勇於承擔，涉及法律上責任歸屬問題，也會尊重檢調單位及運安會的調查，市府絕對不會推諉。召開會議，主要是要了解事故被害者的需求，進而協助滿足需求解決問題，至於和解問題，待日後傷勢完全復原、事情告一段落後，再另為協商。

代表罹難者林淑雅家屬的何志揚律師表示，首先感謝市府關心，但對於造成此次事故的齊裕營造、興富發建設、宇球國際興業進行塔式起重機拆除作業造成的事故，會追究其民事、刑事責任，另，中捷公司對於吊臂掉落軌道後，車輛仍啟動導致發生事故，中捷公司也應負擔民事損害賠償責任，事後中捷公司應建立處理的SOP程序，避免憾事再次發生。

其餘被害人及家屬亦表達內心感受，及詢問後續工作、醫療、復健、保險理賠等問題，均由市府各局處、台中捷運公司、興富發建設逐一回覆。

法制局長李善植指出，市府去年已與犯罪被害人保護協會台中分會、法律扶助基金會台中分會及市府各局處建立「台中市重大社會案件被害人關懷聯繫平台」，事故發生後第一時間，已先由平台各機關協助處理，市府各機關均為一體，會一路相伴，協助被害人解決各項問題。