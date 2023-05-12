北市松山慈祐宮12日上午舉辦「天上聖母1064週年聖誕三獻大典」，並於活動中捐贈台北市政府一輛高頂救護車，及高級心臟救命術訓練假人3組，由市長蔣萬安親自出席代表接受捐贈。

蔣萬安表示，松山慈祐宮為北市頗具盛名的廟宇，平時秉持著「天上聖母」慈悲為懷、救世濟民的精神，歷年來已捐贈消防局救護車22輛、雲梯消防車1輛、水箱消防車3輛、運輸車1輛及各式救災救護器材，讓消防局執行緊急救護及災害搶救任務，可以無後顧之憂的持續進步與突破，真正發揮救苦救難之精神。今年松山慈祐宮特別再集合善款，捐贈高頂救護車1輛及高級心臟救命術訓練假人3組予消防局運用。

消防局表示，自1999年6月1日成立「金鳳凰專責救護隊」以來，累計至今已救活1456位到院前心肺功能停止患者且康復出院。對市政府而言，持續盡心的為市民生命財產安全把關，就是對松山慈祐宮熱心支持及大力相挺最好的回報，北市將善用捐贈的車輛及各式裝備器材，繼續拯溺救難。