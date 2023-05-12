大陸權謀古裝神劇《慶餘年》2019年播出時，總共創造160億網播量，且討論熱度一直很高，讓粉絲紛紛敲碗續集，卻隔了4年才在10日宣布開機，從釋出的角色海報中，可見張若昀、陳道明、李沁、郭麒麟、辛芷蕾等原班人馬到齊，未料現主概念海報竟捲入抄襲風波，引起網友熱議，對此，海報設計公司發出聲明回應了。

最近一名網友發現《慶餘年2》主概念海報的雲朵造型跟撬動地球的元素，神似已故美國插畫家伯尼萊特森(Bernie Wrightson)的原稿，質疑海報涉及抄襲，對此，負責海報的設計公司「遠山文化傳播」做出回應，坦言經公司內部調查，確認是「監督不力導致的疏忽」，在此向原著、相關合作方跟粉絲們深深道歉。

遠山文化傳播表示非常重視這件事，目前正積極與版權方聯絡，尋求妥善的解決方案，並承諾未來會加強智慧財產權的管理，更積極監督審核流程，防止再度發生類似的事件。

其實這張海報去年就已公開，被不少人指控抄襲，卻時隔1年才有個說法，網友紛紛痛罵：「圖剛出來的時候就說抄襲，裝死到劇開拍」、「這意思就是真的承認抄襲」、「仔细看浪花基本複製貼上，連紋路都一樣」、「為什麼經常有這種抄襲和道歉，設計公司這麼靈感枯竭嗎？」、「去年被發現，今年來道歉」、「才開機就搞出這種事情來，真不是個好兆頭！」