許多孩子都想在母親節給媽媽一個大驚喜。日前一名女網友發現，兒子居然把「貝果包裝」夾在課本裡面，讓紙張變得黏答答，她不禁發了一頓脾氣，但後來才知道，原來貝果包裝上印有「Love mom」兩字，是兒子精心保留的小禮物，讓這名女網友瞬間感到超自責，連忙和兒子擁抱和解。暖心的經歷曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，日前他發現兒子吃完貝果後，沒有將塑膠包裝丟掉，反而夾在課本裡面，導致書本變得黏答答，原PO忍不住教訓了兒子一頓，沒想到後來兒子竟一把鼻涕一把眼淚地說，是特地留下來「送給媽媽」。

兒子表示，貝果包裝上面寫著「Love mom」，聽爸爸說是愛媽媽的意思，且上面還印有媽媽喜歡的小兔子圖案，因此才想要留下當作禮物，還貼心地夾在課本裡，希望原本皺巴巴的包裝能被壓得平整。原PO好奇，「那為什麼沒有留一個貝果給媽媽吃呢？」兒子則支支嗚嗚地說，「因為…我想吃」。

兒子解釋，包裝上印有「Love mom」的字樣，還有媽媽最愛的小白兔，所以他特地留下來想送給媽媽。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

貼文曝光後，引來2千多名網友按讚朝聖，直呼：「太有愛了，果然小男孩都是悶騷的」、「生這個就值得了」、「我的心揪了一下，好棒的兒子」、「這個孩子反應很快，很適合做業務」、「媽媽跟寶貝都很棒，現在媽媽只要處理孩子的爸就好XD」、「兒子還記得你喜歡小兔兔耶，好貼心」。

後來，原PO也補充說明，釐清事情的來龍去脈後，她已向兒子鄭重道歉並獲得原諒，「媽媽應該先聽聽他的想法再唸的」，母子兩最後擁抱彼此，重修舊好。