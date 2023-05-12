黃偉哲日前受邀參加中華醫大護理系加冠典禮，與學生們自拍合影。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

「感謝每一位護理人員，以溫柔的力量，守護全體市民健康！」慶祝國際護師節，台南市政府今天表揚優秀護理師，包括南瀛護理得獎者、在職進修獎學金得獎者以及績優和資深的護理人員，市長黃偉哲也在臉書感性發文，向辛苦的護理人員致謝。

大台南護理師護士公會慶祝國際護師節今天在台南樹谷園區舉行「護理嘉年華-健康城市、護理守護」的活動，台南市長黃偉哲發文感謝護理人員守護全體市民健康，副市長趙卿惠則代表市長出席，頒獎表揚優秀的護理師。

黃偉哲說，為守護台灣度過艱困疫情，護理人員長期戴口罩，導致臉上留下深深印痕，「臉上深刻的口罩印痕，是最美麗的標記」。他說，護理人員在醫療團隊扮演不可或缺的要角，護理師以堅定信念和專業技能，守護病人健康和生命，是社會不可或缺的一股溫暖。

他也提到，日前到中華醫事科大參加護理系同學加冠典禮，在這群護理生力軍的同學眼中，看見對未來的期盼及為市民朋友服務的熱忱，「正是這樣的熱忱，守護著台灣的安全。」「再一次，深深感謝每一位護理師！」

趙卿惠表示，走過防疫這3年，看到站在防疫第一線的護理師們在工作崗位戰戰兢兢，每日全副武裝的守護台南市民，讓台南創下全國確診率、病例數最低紀錄。

趙卿惠說，黃偉哲市長也接任台灣健康城市聯盟的理事長，在後疫情時代，台南市將與醫護人員公私攜手、群策群力，發展健康城市，讓人民享有健康餘命，希望讓全體國民在高齡的階段也都能健康的享受生命、快樂生活。

大台南護理師護士公會理事長劉憶萍表示，今年國際護師節規畫辦理「護理嘉年華-健康城市、護理守護」活動，讓許多青年農民團體和在地產業，例如麻豆農會、無米樂等約30家廠商展售健康、優質的商品共襄盛舉，護理師們要用熱情和實際行動支持青農和在地產業。

今也邀請「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農以「無所不在的健康守護」為題演講，希望護理師能持續發揮正面的社會影響力，因應未來全球衛生議題挑戰，達成促進全民均健的願景。