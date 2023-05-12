健行科技大學、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與桃園市政府等單位，11日共同辦理「2023健築夢想、行進職場」校園徵才博覽會。（健行科大提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市健行科技大學、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與桃園市政府等單位，11日在健行科大體育館共同辦理「2023健築夢想、行進職場」校園徵才博覽會，參與廠商與相關徵才單位計100個攤位，共釋出9000多個職缺，其中包括台積電、日月光半導體、聲寶集團、聯邦快遞、宏致電子等知名大廠，現場相當熱鬧。

健行科大校長李大偉表示，健行科大是實務型教學大學，致力提升學生就業力，為增強學生實務技能，每年投資數千萬元，購置更新教學設備，更鼓勵學生考取專業證照，校內目前設有勞動部技能檢定的甲、乙、丙級各級合格考場已達33職類。此外，各項專業技能訓練基地也獲得不錯的教學成果，例如在2023年全國技能競賽北區分區賽中，獲得家具木工第1名及資訊與網路技術第3名等榮譽。

李大偉說，除完善硬體設備外，學校每年投入數百萬元經費在學生的就業與職涯輔導，今天的校園徵才活動，便是職涯輔導其中一環，藉由就博會提供廠商找尋人才與學生找好工作的機會，實現「來健行就讀、好畢業就業」的辦學宗旨。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛提到，勞動部非常關心青年就業，推出「就業學程計畫」及「大專青年預聘計畫」等措施，盼透過產學官三方通力合作，讓大專青年無縫接軌職場，達成畢業即就業目標。

桃園市勞動局副局長周賢平指出，桃園市政府對於青年就業輔導的相關計畫，例如「青年安薪讚、就業大滿貫」方案，提供設籍桃市未滿30歲青年各項就業獎勵、自我學習及考取技術士證照補助；「安薪讚」方案最高可領取2萬1000元就業獎勵金；「學習讚」方案最高補助1萬7500元；「證照讚」方案為考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8000元獎勵金。

健行科大技術合作處長李國樑表示，這次活動有超過1000多名學生與社會人士參與，盛況空前，學校提供好的就學環境，讓學生畢業後順利媒合就業，另外也善盡社會責任服務鄉里，為桃園市民的就業略盡綿薄之力。