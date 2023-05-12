睽違3年，台灣紫微公益關懷協會總召集人、資深藝人上官明莉，在母親節前夕帶領眾多資深藝人，到萬里仁愛之家公益演出；上官明莉表示，從2014年起就與長輩有約，至少每年要上山一次唱歌給長輩聽，這3年因受疫情影響，所有老人機構都以防疫優先，好不容易解封了，希望長輩走過疫後，重新獲得快樂和力量。

上官明莉先以「為青春歡唱」和「深情海岸」兩首開場，歸僑協會獻唱「媽媽請你也保重」，接著侯麗芳引吭高歌「南屏晚鐘」、「你曾經愛過我」，迎來熱烈掌聲。紫微師範學院院長輔德陸和前國大代表黃鴻鈞及名設計師周海明，以三重唱出「再會啦心愛的無緣的人」，讓長輩們聽得如痴如醉，隨著歌曲節奏不知不覺手舞足蹈起來。

社會局專門委員林坤宗表示，上官明莉年輕時影、視、歌三棲，紅透半邊天，後來投入公益行善事業，經常帶藝人到國內外社福機構公益演出，以歌聲撫慰弱勢族群。有一年即使受傷，手臂吊著三角巾，仍堅持到仁愛之家來獻唱陪伴長輩，令人非常感動。

紫微師範學院長輔德陸、中華民國緬甸歸僑協會理事長蘇明正等人亦率志工和協會成員參加公益演出，除致贈加菜金給仁家長輩，由主任吳欽仁代表受贈外，並帶領部分長輩婆娑起舞，提前歡度母親節。