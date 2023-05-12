逸達表示，CAMCEVI受惠於專屬J-code（J1952）單獨定價優勢，自2022年12月起美國聯邦醫療保險和補助服務中心（CMS）每季公布CAMCEVI最高醫療保險給付額，均為其他既有類似產品之3倍左右。

據負責美國市場行銷的授權夥伴表示，CAMCEVI 42 mg美國終端市場月銷售量自今年3月起明顯大幅成長，顯示隨著醫療院所對於CAMCEVI產品優勢及醫療保險報銷程序熟悉度的提升，終端市場的銷售量以及逸達可享有銷售分潤均可望明顯成長。

逸達已完成CAMCEVI全球主要市場授權，並已收獲超過10億元簽約金、里程碑金、銷售權利金，以及供貨予授權夥伴之銷貨收入；其中銷售權利金於每季末預估，並認列為該季最後一月營收（即3、6、9、12月）；實際與預估若有差異，將於下個季度調整。

該公司第一季毛利率未達1％，主要是受到出貨至美國授權夥伴特定生產批次部分數據不符預設規格，認列一次性銷貨退回與折讓所致；惟委外生產廠商已釐清並加以改善；以上一次性收入減項來自美國授權夥伴，與其銷售至終端市場後，逸達所能認列銷售權利金無關。

根據Bloomberg美國市場統計數據，2022年leuprolide長效針劑治療晚期前列腺癌6個月劑型約16萬支，每月平均有近1.4萬支的市場需求；依授權夥伴預估，CAMCEVI 6個月劑型終端市場銷售量，可望於2023年底達到單月10％之市占率，後勢持續看好。美國三個月劑型市場規模約每年43萬支，較六個月市場需求量更大；逸達預定在完成CAMCEVI三個月劑型批量放大並累積安定性數據後，於2024年提出歐美藥證申請，預估在2025年獲核准後上市銷售；屆時將為逸達帶來另一波里程金與權利金高峰，既有6個月劑型之銷售量亦可望進一步提升。