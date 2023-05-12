一名35歲男性近來3個月聲音嚴重沙啞、甚至失聲。醫師檢查後發現，男子因從事業務工作，常出入風化場所而有頻繁性行為，使得聲帶有一花椰狀的乳突瘤，切片確診為「聲帶長菜花」。醫師表示，此病的治療相當棘手，國外有病患因此開了7、8次刀，甚至在急診室氣切以保命。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《醫師好辣》中表示，上述男子從事業務工作，菸酒不離身，原本聲音就經常沙啞，但近3個月內情況惡化，甚至達失聲程度。他用內視鏡檢查男子的聲道，發現有花椰菜狀的乳突瘤，切片檢查確診為聲帶長菜花(即人類乳突瘤病毒)。

吳昭寬表示，不同於一般結節或息肉，割完即一勞永逸，聲帶若長菜花，治療非常棘手。因為聲帶細嫩且薄，醫師切除病灶時，考量保留患者的語言功能，必須額外謹慎。「若切過頭，可能傷害聲道，還可能導致水容易進入氣管內，引發危險的吸入性肺炎。」

由於聲帶上的菜花治療相當困難，吳昭寬表示，曾有學者在病灶上施打化療藥、抗病毒藥物、干擾素，進行治療；此外，乳突病毒生長速度非常快，國外曾有病患因此開了7、8次刀，甚至因為病毒快速生長，造成患者的呼吸道阻塞，而在急診室緊急氣切。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。