國民黨新北市第八選區（中和）立委初選將於5月17日至19日舉辦電話民調，5月20日黨員投票，有中和區黨部主委、前立委張慶忠之子張智倫及議員游輝宂角逐。張智倫強調，地方議員不能少、中和立委多1席，才是真正符合中和民眾的最大利益。

張智倫提及，根據《選罷法》第74條，如果議員當選人辭職，「該席次將直接出缺，不會遞補也不會補選」，就等於馬上少1席議員，弱化國民黨議會黨團力量。

此外，新北市每席議員每年有1200萬元配合款，4年共4800萬元，若議員落跑，中和民眾4年就損失4800萬元配合款，不僅有礙地方發展，同時也對不起議員選舉時選民所託，為了中和有更好的發展，議員席次不能少。

張智倫強調，為了2024台灣的和平、地方繁榮，將義無反顧扛起重責，決心為鄉親一戰，與民眾及黨內年輕同志以團結的力量贏得勝選，幫助國民黨重返執政。

張智倫說，將於13日晚間6時在中和國中育樂中心舉辦「張智倫母親節感恩之夜」，並邀請中廣董事長趙少康、立委陳玉珍、前台南市議員謝龍介以及前立委林永瑞至現場與大家共度溫馨的母親節，其中金曲歌后張秀卿也會現身，與梨花淚歌后于櫻櫻將現場高歌。