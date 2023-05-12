台中市政府警察局第二分局警察媽咪們11日前往50年代復古餐廳用餐，讓她們彷彿走進時光隧道，體驗不同的歡慶氛圍。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

五月是感恩的月份，台中市政府警察局第二分局分局長楊川慰勉公務、家庭兩頭奔忙的女性同仁，11日下午與分局內警察媽咪相約台中市具指標性50年代復古餐廳享用美味下午茶，店內逼真的柑仔店、照相館、理髮店、電影院等復古場景，讓她們彷彿走進時光隧道，體驗不同的歡慶氛圍。

中市警二分局指出，近3年的防疫大作戰在全民及政府共同努力下，民眾的生活逐漸恢復常軌，走出疫情陰霾。楊川特別利用母親節前夕，邀請分局20多名警察媽咪11日下午暫時抽離繁忙的公務環境，到餐廳歡聚；警察媽咪於現場如電視劇才會出現的場景中當起「最佳女主角」拍好拍滿，暫時忘卻公私兩頭燒的辛勞，緩解平日緊張的身心。

媽媽同仁在享受美味餐點的過程，精神與情緒都獲得紓解，度過屬於自己的愉快時光，紛紛表示「足感心」。楊川也另外準備康乃馨花束，致贈現場媽咪們並表達敬意，同時慰勉同仁平日在工作崗位上的付出與辛勞，祝福天下所有偉大媽媽們「母親節快樂」，家庭幸福美滿，讓同仁倍感溫馨。

餐廳李老闆聽聞在地分局的女性警察同仁前來歡慶母親節，更加碼支持贈送餐廳特色餐點及餐券，為活動內容大升級，並誠摯地表達對她們的感謝與敬意。