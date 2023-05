前NBA球星「魔獸」霍華德來台打球,備受台灣球迷關注,文化總會近日舉辦2023年「來去總統府住一晚」,霍華德也和副總統賴清德同框。霍華德在影片中提到,「我對這個國家有了全新的認識」,引發大陸網友不滿,而霍華德也為此道歉。前大使介文汲推測,魔獸可能被設計了,這是政治陷阱,讓不太了解狀況的外國球星掉進去!

賴清德10日在臉書公布兩人同框影片,他化身導演,指導霍華德如何拍宣傳影片。霍華德在影片中還提到,「我對這個國家有了全新的認識,這個地方讓我感受到如此多的愛。(I've gained a whole new appreciation of this country,This place makes me feel so much love)」。

對此,大陸微博網友表示,「賴清德這波操作溜啊,然後等傳到大陸民意沸騰時再說大陸又開始鴨霸打壓,這樣一來支持率蹭蹭的往上竄啊 」、「霍華德台獨」、「霍華德基本上可以跟大陸說掰掰了」!

根據《中天辣晚報 》臉書,魔獸今(12)日出席活動時也回應此事,強調自己並非政治家,也不想傷害他人,並表示「為傷害到任何人道歉,尊重所有中國人與台灣人」。

總統府發言人林聿禪強調,在民主台灣,尊重多元的意見與聲音,並且尊重言論自由的權利。很榮幸也很感謝魔獸來一同宣傳「來去總統府住一晚」的文化活動,希望邀請全世界的旅客來台灣,體驗台灣自由、多元、熱情的文化。

前大使介文汲今在中天電視《盧秀芳中天辣晚報》推測,魔獸可能被設計了,通常要見一個球星,要透過他的公關,他的公關決定要見哪一個人、能不能見某一個人,所以這是公司在控制。基本上他是公司安排的,而且台詞也是別人要他講的。

介文汲強調,這是政治陷阱,讓不太了解狀況的外國球星掉進去,魔獸看起來是好人,否則就會打官司要求賠償。