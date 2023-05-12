桃園市中壢仁海宮長期投入公益，桃園市長張善政今日特別到場致贈「護國佑民」匾額。張善政表示，在中壢仁海宮董事長王介禧的帶領與鄉親支持下，仁海宮長期熱心公益、名聲遠揚海外，更成為中壢首屈一指的重要信仰中心。

張善政說，前陣子土耳其地震，市府發起捐助賑災善款活動，仁海宮也在第一時間響應，並捐助賑災善款200萬元，聚集眾人愛心協助災民。此外，仁海宮近期也捐款支持中原大學承辦的「112年全國大專校院運動會」，讓全大運能夠順利舉辦。

張善政指出，適逢媽祖聖誕，特地前來頒發「護國佑民」匾額1座，感謝中壢仁海宮長期以來的善行義舉，也期盼在地鄉親繼續支持仁海宮。

桃園市民政局長劉思遠表示，中壢仁海宮位於新街，因此在地鄉親又稱新街廟，除了今年捐助土耳其賑災善款，去年也捐贈市府火災現場勘驗車2輛、災情勘查車4輛及公共衛生整篩車2輛，不僅提升消防同仁執勤安全，也加強衛生所同仁防疫及公共衛生服務量能，感謝仁海宮秉持媽祖護國佑民的精神，長期回饋社會、造福鄉里。