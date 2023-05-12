桃園一名家醫診所醫師前年在為一名甲狀腺亢進的女病患看診時，以內診名義，在未配戴手套之下，強壓住女方腿部並指侵陰道，女子事後控訴遭對方摸奶、強吻，該醫師遭判刑4年；據了解，該醫師從醫20多年，曾在山區開診所為原住民義診，是當地公認的熱血仁醫。

判決書指出，男子為桃園某家醫診所醫師，前年3月1日早上9點許，在診所內為女子看診時，以甲狀腺亢進可能會影響性荷爾蒙為由，未配戴手套就以手指插入對方陰道之方式遭對方提告；男子稱當時有戴手套，插入陰道是為了做內診檢查，強調行為符合醫療常規。

女子控訴說當時醫師拉起窗簾要她脫衣服，對方又解開她的內衣並搓揉胸部，稱是要檢查乳房，之後又指侵陰道稱檢查卵巢有無問題，而她在翻身時曾揮到對方下體，對方就拉她的手去摸陰莖，還強吻她，直到外面護理師叫醫師，對方才停止，事後向她解釋只是在關心她並道歉。

法官認為該醫師至今未和解及賠償損害，考量已婚、從事醫師工作，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年。據了解，該名醫師從醫已20多年，還是首位於山區開立診所的山地醫療醫師，本身是原住民，每次到後山義診，除了追蹤病情，更關心居民生活，是桃園許多山區居民公認的熱血仁醫。