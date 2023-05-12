據悉，原先規劃相關人事消息，將在4月對外發布，但遲遲未公布，但相關人事預計都已拍板敲定，只是將延後交接。其中，今年合庫金股東常會將在6月16日舉行，且林謙浩已經列入董事候選人名單，相關人事交接僅為延後交接。
由於兆豐銀紐約分行例行金檢，張兆順被委以重任，將待順利完成後交接。另一方面，近期出現合庫AMC事件，也已順利處理完畢，預計將不影響相關人事異動。
兆豐金控董事長張兆順雖已經確認離開兆豐金，並已敲定合庫金控董事長雷仲達出任兆豐金董事長，合庫金董事長則將由臺企銀董事長林謙浩接替，但因近期公股頻頻成為注目焦點，且兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行正在例行金檢，因此相關的董座交接日期已確定延後。
據悉，原先規劃相關人事消息，將在4月對外發布，但遲遲未公布，但相關人事預計都已拍板敲定，只是將延後交接。其中，今年合庫金股東常會將在6月16日舉行，且林謙浩已經列入董事候選人名單，相關人事交接僅為延後交接。
由於兆豐銀紐約分行例行金檢，張兆順被委以重任，將待順利完成後交接。另一方面，近期出現合庫AMC事件，也已順利處理完畢，預計將不影響相關人事異動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。