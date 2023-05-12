據悉，原先規劃相關人事消息，將在4月對外發布，但遲遲未公布，但相關人事預計都已拍板敲定，只是將延後交接。其中，今年合庫金股東常會將在6月16日舉行，且林謙浩已經列入董事候選人名單，相關人事交接僅為延後交接。

由於兆豐銀紐約分行例行金檢，張兆順被委以重任，將待順利完成後交接。另一方面，近期出現合庫AMC事件，也已順利處理完畢，預計將不影響相關人事異動。