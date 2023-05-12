為爭取中央挹注經費協助地方之重大建設，金門縣長陳福海今(12)日再率縣府工務處長黃儒新等團隊赴台拜會行政院長陳建仁與副院長鄭文燦，並於會談極力爭取中央支持金門六大建設與訴求，以提供更多資源建設；陳建仁表示會責成相關部會儘速研議，共同為金門的建設而努力。

陳福海在與陳建仁及鄭文燦的會談中，提出爭取金門大橋通車後維護管理作業比照澎湖跨海大橋模式由中央接管、設置金門榮民之家提供更多照護能量、中央挹注經費闢建2-29號及1-1-1號計畫道路、落實離島水價差價補貼、將金門財力級次由第3級修正為第5級等六大訴求，爭取中央支持。

陳福海表示，金門大橋通車後，將進入橋梁生命周期中最長之維護管理階段，且因大橋屬高技術性之長跨距海上特殊公路橋梁，其維護管理作業非地方政府可負擔之範疇，基於金門大橋之特殊性及考量地方政府財政負擔之公平與人力條件之限制，大橋的管理維護理應由中央來承擔，並說明以比照澎湖跨海大橋模式由中央接管金門大橋通車後維護管理作業，借重交通部等單位的專業及人力接管通車後維護管理作業，減輕地方政府的負擔。

在榮民之家設置方面，陳福海指出全國榮民之家多達16處，而金門榮民人口數高居全國各縣市第8卻未能設置，目前縣內僅有一處公立大同之家安養機構，入住長者中，6成具有榮民身份，2成為榮眷，尚有80餘位長者候補等待入住，期盼退輔會設置金門榮民之家，讓歷經戰火和曾捨命保國的榮民們，在邁入高齡後能獲得國家關照在地安養。

有關交通建設方面，陳福海說明金門大橋開通後交通流量大增，為了因應路網的暢通性，同時疏緩現有交通流量壓力，縣府規劃闢建「金門縣2-19號計畫道路」，以慈湖路口為起點，往東延伸至瓊安路與環島西路二段，道路全長約 815公尺，完成後將銜接環島西路與瓊安路，可疏解金門大橋之車流，提昇整體路網完整性，並可增進東西半島之發展。

同時也針對1-1計畫道路串連水頭至尚義機場道路運輸廊道之重大建設做說明，強調金門小三通經過3年的停航重啟專案復航後，未來小三通載運量將逐步回復，因此，縣府也積極繼1-1計畫道路（金豐路）完成後，規劃將1-1延伸路段從西海路開通至環島南路一段官裡聚落路口，除可疏解現行城區之車流，也增進海陸空運輸連結性及功能性，希望中央經費能給予全額補助。

針對離島自來水營運議題，陳福海提到配合大陸引水計畫，由水廠向土地銀行借貸15億元，墊支相關田浦受水池及淨水場等工程之資金周轉困難及衍生之利息負擔等問題。水廠配合兩岸通水，推動行政院2014年核定之「金門自來水擴建計畫(第一期)」，擴建計畫需款13.55億元，行政院當時核定全數由水廠自籌墊支，未來完工決算後再依「離島供水營運虧損補助辦法」，由經濟部納入水價差價分20年不等之年限攤提補貼。

陳福海表示，以金門自來水廠長年虧損之財務狀況，只能借貸舉債建設，造成水廠資金周轉負擔壓力極大。為解決此問題，請陳建仁院長協調經濟部專案籌編預算歸墊水廠向土銀借貸之15億元，並同意將借貸利息納入差價補貼支，同時調高年度差價補貼預算額度，以符法令之規定與公平正義原則。

對於中央對地方補助的比率劃分，陳福海更進一步強調，金門財力分級為第三級，補助比率偏低，較同為離島縣之連江縣、澎湖縣須負擔更多配合款，近年離島地區各項公共工程營建成本及物價水準又高於台灣各縣市，金門補助比率又囿於財力級次而偏低，造成財政沉重負擔。陳福海強烈希望中央顧及離島特殊情況，兼顧地區照顧資源公平性，將金門財力級次比照連江縣、澎湖縣修正為第5級，以增加縣府補助收入，改善金門財政狀況，進而推動地方建設建與福利，落實照顧離島居民。

會中陳建仁與鄭文燦均認同陳福海對於爭取地方重大建設的用心，針對縣府所提之案，也說明道路建設符合營建署生活圈計畫，可持續與營建署對接後續提案事宜；有關榮民之家設置可結合衛福部長照相關計畫，同時與金門醫院、退輔會進行跨部會資源整合；財政補助比率劃分也建議縣府加強論述近年來縣政支出與金酒營收減少對金門財政的影響，亦會協調主計總處評估以動態調整概念處理；另金門大橋通車後維護管理作業與落實離島水價差價補貼政策 也允諾召開專案會議共同研商合宜做法，行政院將盡全力來配合以協助地方完成重大建設。

陳福海會後表示，金門的各項重大建設及長遠發展，亟需中央經費的挹注及提供必要的協助，期盼透過行政院的溝通整合協調，讓各部會鼎力支持金門的各項建設，中央與地方攜手共同合作，才能讓金門的未來更臻完善。