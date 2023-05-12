Boun（左）、Prem組成的「麻繩CP」深受粉絲喜愛。（孫伊萱攝）

泰國「麻繩CP」Boun、Prem主演BL劇《我們之間》（Between Us）人氣再上一層樓，2人帶著劇中演員Yacht、O、Bosston、Sammy、Tae和Benz，以及特別來賓Earth將於明（13日）在台大綜合體育館舉行「Between us Fan Meeting in Taipei 2023」粉絲見面會，為了熱情的粉絲，他們也相當認真練習中文，一到場就用中文向記者們自我介紹。

演員群接表示垂涎台灣夜市小吃已久，Prem直言想嘗試臭豆腐，Tae在2年前讀大學時，曾跟朋友來台旅遊，當時去了西門町、九份、台北101，並直呼想念麻辣火鍋吃到飽。接著被問到「台灣還是泰國女生可愛？」Tae兩邊都不得罪，稱讚「都很可愛！」讓Boun笑讚「冠軍解答」。夏日即將到來，近日也快達30度高溫，不過Earth竟穿著毛衣、圍巾和襪套受訪，他說：「有一點熱，但比泰國好很多，時尚比較重要！」經常在抖音分享舞蹈影片的他，現場也大方獻上一段他熱舞。

Boun、Prem在2019年因演出《待到重逢時》中的副CP，獲得高度關注，進而推出主演續作《我們之間》，合作4年，2人已能一個眼神就知道彼此在想什麼，Prem也補充：「Boun比較衝動，我很平靜，我們個性互補。」而Yacht也分享參加韓國選秀節目《Fantasy Boys》，的心情，「那時候很沉重，現在已經還好了，回到泰國後大家給了我很多溫暖。」

訪問最後，他們好奇問台灣記者「晚上要吃什麼？」、「可以去那裡求財？」記者則反問泰國要去哪裡求財？Prem一臉正經回答：「工作！」要記者好好工作最實際，笑翻全場。