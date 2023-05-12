前立委郭正亮。（資料照片）

前NBA球星「魔獸」霍華德來台打球，備受台灣球迷關注，文化總會近日舉辦2023年「來去總統府住一晚」，霍華德也和副總統賴清德同框。前立委郭正亮直言，賴清德現在用各種方法吸引年輕人，這次選舉因為有戰爭的恐懼，所以賴清德在年輕人掉票蠻嚴重的，所以他確實很急。

賴清德10日在臉書公布兩人同框影片，他化身導演，指導霍華德如何拍宣傳影片。霍華德在影片中還提到，「我對這個國家有了全新的認識，這個地方讓我感受到如此多的愛。（I've gained a whole new appreciation of this country,This place makes me feel so much love）」。

對此，大陸微博網友表示，「賴清德這波操作溜啊，然後等傳到大陸民意沸騰時再說大陸又開始鴨霸打壓，這樣一來支持率蹭蹭的往上竄啊 」、「霍華德台獨」、「霍華德基本上可以跟大陸說掰掰了」！

魔獸今（12）日出席活動時也回應此事，強調他不是政治家，也有言論自由說任何話，本意並不是想傷害任何人，當說到「country」一詞時，有時候是指來到另一個地方，就會稱「country」，不一定說它就是個國家，是他們說話的一種方式，他為傷害到任何人道歉。

霍華德說，他尊重中國人，尊重台灣人，不想不尊重任何人，強調我們都生活在這個星球上，他尊重每一個人。

總統府發言人林聿禪今表示，在民主台灣，尊重多元的意見與聲音，並且尊重言論自由的權利。很榮幸也很感謝魔獸來一同宣傳「來去總統府住一晚」的文化活動，希望邀請全世界的旅客來台灣，體驗台灣自由、多元、熱情的文化。

前立委郭正亮在中天電視《盧秀芳中天辣晚報》披露，魔獸所屬的桃園雲豹隊老闆是新潮流的，而「來去總統府住一晚」是文化總會的計畫，是文化總會透過新潮流，用雲豹的影響力，把魔獸送進去，並不是魔獸個人突然被邀請。

郭正亮直言，賴清德現在用各種方法吸引年輕人，這次選舉因為有戰爭的恐懼，所以賴清德在年輕人掉票蠻嚴重的，所以他確實很急。