「Virti AI虛擬人教案製作平台」結合生成式AI技術，可快速生成撰寫教案腳本，再運用No code語音互動溝通、相關動作等功能，在30分鐘內就能完成AI虛擬病人互動教案，大幅加速元宇宙訓練教案的生成速度。

亞洲大學護理學院自2022年開始「元宇宙／VR教材開發工作坊培訓計畫」，現今已有數十位教師成為Virti VR沉浸式教案開發種子教師。今年更進一步率先運用生成式AI技術發展虛擬病人融入護理課程，並舉行「生成式AI元宇宙教案開發工作坊」，透過擬真的場景及與虛擬病人實際互動，可強化學習經驗及增強大腦記憶，大幅提升學生的學習興趣與效果，亦開創全新教學模式，拓展教師的教學視野和創新思維。

宏達電表示，「生成式AI元宇宙教案開發工作坊」可帶領師生深入了解如何應用生成式AI技術三步驟快速創建教案內容，並學習如何使用「Virti AI虛擬人教案製作平台」開發出屬於自己的AI虛擬病人互動內容。參與工作坊師生表示，學習使用生成式AI技術後，可以加速10到100倍的教案開發速度。

「Virti AI虛擬人教案製作平台」更可協助老師於30分鐘內做出實際AI虛擬病人互動教案，顯著節省備課時間，還能更有效的引導學生進行虛擬病人互動評估，完整掌握所學知識及護病溝通技能。亞洲大學護理學院院長吳樺姍指出，透過創新科技應用，提升教學成果及研發產能，進而培養符合未來需求的專業護理人才培養專業護理人才能力，是護理學院近年的發展重點。此次與HTC Medical VR團隊合作辦理工作坊，運用Virti AI虛擬人教案製作平台，快速開發各種護理情境培訓教案，能有效加強師生能力，未來亦會辦理護理教育創新科技應用成果發表，分享亞大護理學院推動ChatGPT和元宇宙教學經驗。

HTC VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲則表示，Medical VR團隊結合生成式AI技術推出「Virti AI虛擬人教案製作平台」並與學校合作共同推廣元宇宙工作坊，為教育訓練領域帶來創新突破，並為解決生成式AI技術實際融入課程中的挑戰，提供了新的解決方案。透過「生成式AI元宇宙教案開發工作坊」，教師和學生更能理解和應用AI及VR技術，培養出未來會運用創新科技的專業人才。