中石化近年以「石化事業」、「土地開發」雙主軸為發展策略。其中，高雄前鎮區重劃後土地約15.33公頃（4.64萬坪），包括特貿五、特貿六。京華廣場規劃為多功能Grade A+國際頂級商辦園區，2月完成開工申報作業，預計補強工程第二季完竣，B3F轉換版工程第四季完竣，2026年6月竣工。

此外，越南土地開發以胡志明市、峴港、河內及週邊省市為開發目標區域；越南CPTS積極與具土地儲備之優良企業進行合作洽談，並持續評估合適之開發案源。

中石化CPL年產40萬噸，AN年產22.4萬噸。石化事業以兩岸質量整合為布局考量，除推動高雄港洲際碼頭、苗栗頭份精細化工，大陸威名石化基地建設也持續推進。

其中，高雄港洲際碼頭分三階段進行，總投資額32億元；第一階段和第二階段進度皆已達8～9成，預計上半年完工；第三階段進度已達6成，預計下半年完工。

苗栗精細化工分二期進行，總投資額38億元；一期1月已機械完工，各項工程測試驗收與水運轉執行中；二期因俄烏戰爭、後疫情、建設成本增漲，建置暫緩。

大陸威名石化基地建設採二階段進行，總投資額約68億元人民幣；第一階段-環己酮（苯酚）去年第四季進行試生產，將視市場狀況進行投產。PA6去2022年銷售數量2.38萬噸；第二階段環己酮（水合）、CPL立項申請中，預計2025年投產。