日前新北刑大偵破一起擄人案，搗破位在蘆洲的黑道據點逮捕32名黑道幫眾，後續蘆洲警方接手持續掃蕩轄區的黑道；日前警方重返該據點臨檢時，發現屋裡面只剩21歲張姓男子在裏頭吞雲吐霧，還鬼扯刺鼻的K味濃煙是香菸所造成，當場被警方逮捕法辦。

據了解，10日下午5時蘆洲警方重返位在長興路的一處黑道據點臨檢，發現內部只有張男1人坐在沙發上，且房內充斥著帶有濃濃K味的濃煙，桌上則不加掩飾的放著第三級毒品愷他命1包1.76公克、愷他命吸管一支以及K盤。

面對警方的盤問，張男辯稱是在抽菸，但人贓俱獲下張男的說法也不攻自破，隨後遭警方帶回偵辦，全案依《毒品危害防制條例》送新北地檢偵辦。

蘆洲分局表示，維護社會治安環境，掃蕩黑道幫派、打擊詐騙集團及查緝槍械毒品為警察工作重點，蘆洲警將全面掃蕩黑道幫派及檢肅非法槍械並向上溯源刨根，並以最強硬手段全力打擊不法。

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