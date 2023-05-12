天成醫療體系為慶祝國際護師節，辦理2023年護師節暨COVID-19專責任務畢業典禮。（天晟醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

天成醫療體系為慶祝國際護師節，同時畫上新冠肺炎專責任務最後句點，以「2023年護師節暨COVID-19專責任務畢業典禮」為核心宗旨，辦理系列活動，包括中壢天晟醫院院長鄭貴麟「南丁格爾與世界歷史」2場講座、製作體系防疫總成績影片、邀請芳療師於復原力之運用、頒獎表揚優秀護理人員、行政人員，以及體系同仁合唱《隱形的翅膀》與《明天會更好》。

天成醫療體系總裁徐萬興、創辦人立委張育美全程出席2023年護師節暨COVID-19專責任務畢業典禮，更多次上台感性致詞，感謝體系內所有辛苦付出的醫師、護師及各單位同仁，在疫情期間尤為犧牲奉獻，並頒獎給優秀的資深護師，深情擁抱，引得現場所有人熱淚。

鄭貴麟表示，南丁格爾一生致力於公衛體系的改善，並建立了醫院管理制度、提高護理品質，使死亡率迅速下降，1860年她在倫敦創建英國第一所護士學校，使護理事業逐步走向專業化、科學化，並推動了世界各地護理工作與教育的發展，對世人擁有極為深遠的影響。

感染控制室主任張家榮說，新冠肺炎疫情蔓延時，中壢天晟醫院、楊梅天成醫院肩負桃園地區大量民眾疫苗接種，採「天成快打法」，高效率為民眾施打完畢；出動人員進行華航、華儲等企業PCR採檢，照護確診病患、扛下專責病房隔離等任務，3年多來，院內外不畏風雨，體系同仁打下美好勝利的一役。

金色年代長照社團法人董事長徐向謙也有感而發說，疫情期間，金色年代長照社團法人旗下多家機構，更是每日監測長者身體狀況、派專科醫師加強巡視，採最高規格的防疫環境，為的就是要降低機構內長者染疫及傳播的風險，要讓所有人都能得到最完善、全方位的照護服務。

此外，護師因承載長時間高壓與變動性頻繁，院內也舉辦「芳香療法於醫護人員復原力之運用」手作體驗課程，邀請專業芳療師暢談芳香療法紓壓的原理與運用。中壢天晟醫院內科副院長黃耀康表示，希望透過此活動，讓參與者感受肌肉舒緩及心靈平衡，進而觸發個人因應不同壓力的療癒策略。

今年桃園市衛生局112年度優良護理人員表揚活動，天成醫療體系共7位護師獲獎「護理之光」，護師節活動中，也頒獎表揚中壢天晟醫院、楊梅天成醫院及金色年代長照社團法人績優護理人員、績優行政人員共80位同仁，感謝他們長期以來，特別是在疫情期間，為民眾、為醫院的無私奉獻，讓體系更加進步、更有活力。

天晟醫院表示，挺過一波波嚴峻殘酷的挑戰，未來，天成醫療體系期許將本發揚「健康・真愛・天成心」的核心理念，提供民眾更優質的醫療服務，讓桃園地區所有居民安心、放心，搭配金色年代醫養一條龍策略，為市民健康把關，朝「大健康城市」目標邁進。