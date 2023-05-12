時髦創作女聲aDAN薛詒丹，曾是三項金曲得主「歐開合唱團」女中音，也曾擔任多位天王天后級歌手巡迴演唱會和聲，資深樂評人馬世芳盛讚她擁有「一把極富韻致的煙燻嗓」，醞釀多年，她終於推出首張個人創作專輯《倒敘 Flashback》，並將於14日回到屏東恆春鎮開唱，恆春是她的外婆家，有著她滿滿的童年回憶，演唱當天適逢母親節，她也特地邀了外婆來聽，別具意義。

薛詒丹生長於高雄，7歲前大多住在恆春外婆家，自幼學習音樂的她，累積滿滿的音樂能量，大學雖然選擇商科就讀，卻不曾停止追尋音樂的腳步，就學期間與同儕組成了阿卡貝拉團體，征戰新加坡、奧地利都得到優異的成績，更曾在台灣重唱大賽獲得冠軍。

她因有渾厚磁性特色的嗓音，在研究所畢業時就被延攬至「歐開合唱團」擔任女中音，參與其中的歐開合唱團首張專輯旋即橫掃當年（2013）金曲獎，就此踏入流行音樂產業。

2023年，她以單曲〈南門路上〉入圍金音創作獎《最佳爵士歌曲獎》，而〈南門路上〉即是她在外遙想家鄉恆春而譜出的作品。多年來，在世界各地、台灣各個城市巡迴演唱的她，其實一直念著南方的家，時常想起兒時的恆春記憶，尤其是外婆在她小時候所給予的無條件的疼愛，那份安全感成為她心底最堅強的後盾。

醞釀多年，她終於推出首張個人創作專輯《倒敘 Flashback》，並將於14日回到屏東恆春鎮開唱，她不諱言道，「近鄉情卻，要回到小時候的地方，唱出關於這裡回憶的歌曲，其實有點難為情，我有特別打電話邀請阿嬤來聽這一次的演出，希望我可以鎮定地完成演唱，也真的很期待，因為終於有機會回到恆春唱這首歌了。」

她強調，這次巡迴特地在母親節這個重要的節日裡，帶著〈南門路上〉回到南門路上，回到故鄉恆春，唱給這片最思念的土地與人們聽。