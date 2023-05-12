【立綱氣象報報】周日母親節鋒面南移 外出要備雨具

受到微弱鋒面影響，明（13）日白天中部以北各地有些許降雨，下周日到下周一（5/14、5/15）鋒面軸帶上的低壓渦漩會通過台灣南端，全台各地降雨機會提高，降雨熱區以「中、南、東」為主，預估下周四、下周五（5/18、5/19）有另一波鋒面抵台，天氣再度變得不穩定。

氣象局資料顯示，今夜至明日白天有微弱鋒面掠過北部海面，再加上微弱東北風，東半部有局部陣雨，中部以北也有些小飄雨，南部則多雲，午後也有局部陣雨，值得注意的是，明晚南海另一波鋒面將帶來較多水氣，各地出現局部陣雨。

氣溫方面，明日整體溫度較今日還要涼，中部以北、東北部及東部低溫約21、22度，南部及東南部約23度；高溫方面，北部及東半部約26、27度，中南部仍有機會上看30度。

本周末略微轉涼，下周一（5/15）日回溫，不過要注意日夜溫差。（圖／氣象局提供）

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日傍晚也發文表示，即將和鋒面跟低壓渦旋共度周末，這次的降雨熱區以「中、南、東」為主，不過這波天氣變化的不確定性較大，目前預估下周日深夜到下周一清晨（5/14、5/15）鋒面軸帶上的低壓渦漩會通過台灣南端，若通過陸地才會有較大降雨，反之通過海面則雨勢偏小，實際情況仍需滾動式追蹤。

至於未來一周天氣如何？氣象主播戴立綱表示，周休假期（5/13、5/14）隨著鋒面南移，各地出現零星降雨，「水氣量不多，不會有暴雨」，下周日（5/14）受到冷高壓影響，氣溫下降，中部以北入夜偏涼；下周一、下周二（5/15、5/16）雖然天氣晴朗，不過低溫僅有約20度，日夜溫差明顯。

戴立綱表示，下周二（5/16）開始逐漸升溫，下周三（5/17）天氣悶熱，各地氣溫接近30度左右，山區易有午後陣雨；預估下周四、下周五（5/18、5/19）又有一波鋒面報到，天氣再度變得不穩定。