靜宜大學助理教授林淑雅命喪中捷公安意外，遺體昨（11）在76行者遺體修復團隊工作7小時後，完好遺體已送回嘉義老家；發言人王薇君說因林的下巴斷裂，修復時還她還特意握著林的手，希望林不會疼痛，她強調興富發若不好意思讓團隊義務修復，「請拿出態度誠意，把費用給家屬當慰問金」。

林淑雅在捷運列車車底被發現時已明顯死亡，檢警當晚在殯儀館相驗後，因家屬沒有意見，隨即發還處理後事，在台中犯罪被害人保護協會引介下，由76行者遺體美容修復團隊協助修復遺體。發言人王薇君表示，「淑雅老師生前對社會溫柔以待，此刻也讓我們對她細緻的溫柔以待。」

林淑雅遺體在76行者遺體修復團隊工作7小時後已送回嘉義老家，王薇君說因林的下巴斷裂，修復時還她還特意握著林的手，希望林不會疼痛。（翻攝自王薇君臉書）

76行者團隊花7小時將林淑雅的遺體修復，照片中可見王薇君握著遺體的手；據《三立新聞網》報導，王薇君說遺體有大面積傷口，裡面還有碎玻璃，此外遺體左下巴骨頭斷裂，修復師矯正過程中，王薇君怕林會痛，全程握著林的手說「放心喔，我們會把妳完好的漂漂亮亮給妳家人看。」

王薇君說，修復遺體過程，林淑雅的父母親友也在場等待，林爸爸眼神有非常深的哀傷，卻硬挺著堅強，媽媽是潰堤痛哭。王薇君強調，如果興富發不好意思讓團隊義務修復，請拿出態度與誠意，把這筆費用給家屬當慰問金，認為「事故之後社會需要更多的溫柔以待」。