韓劇《Oh! 英心》由「Super Junior」成員東海和《馬成的喜悅》宋昰昀主演，是以韓國經典卡通《英心》中的王景泰（李東海飾）和吳英心（宋昰昀飾）改編而成，講述兒時玩伴相隔20年偶然重逢，進而展開相愛相殺的浪漫故事。

首次合作的2人在訪問中聊到對彼此的初印象，宋昰昀直言看到東海第一印象是非常善良，「感覺就像是小孩子一樣，心地非常透明」，就算到現在也沒有改變想法；而東海則說：「我之前有透過其他作品去認識她，知道要合作後心想『哇！我要和她合作了耶！』相當期待，見面之後覺得她非常有禮貌，在拍攝時不僅會做好功課，也會一直提供好的點子給我，所以拍攝期間很愉快也很幸福。」

2人在劇中飾演暌違多年再相遇的青梅竹馬，被問到拍攝過程有什麼印象深刻的趣事時，宋昰昀略帶抱歉地表示，「跟東海一起拍攝時，一直都在鬥嘴爭吵和打架，他總是會被我打，但他挨打之後，會像小狗一樣睜著圓圓的眼睛看著我，所以我覺得很抱歉、很過意不去」。東海聽聞便笑回：「她很投入、非常投入！」隨後他也暖心地補充說：「拍這種戲的時候，不會覺得她太大力，因為該有的效果還是要做出來啊，她在拍攝前都會先問等等會這樣做可以嗎？我都會回說當然可以啦。」

開播在即，在訪問中2人也挑戰用4個字推薦觀眾準時追劇，只見東海沈思幾秒後語出驚人的說出「會中樂透」，讓坐在一旁的宋昰昀笑著回懟「那說個2、3個數字吧！」東海先是脫口而出4號和24號後，之後又加碼5號和15號，只因那是韓國的開播日期，2人你一言我一語彷彿「王景泰」和「吳英心」上身，搶先展現2人在劇中打鬧的氛圍。

《Oh! 英心》下周二（16日）起，每週二、三在中華電信MOD、Hami Video全台獨家跟播。