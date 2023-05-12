桃園市長張善政12日赴新屋天后宮參香祈福。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋天后宮慶祝媽祖聖誕，12日晚上邀請信眾共享平安福宴。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋天后宮近日辦理媽祖文化祭，7日在新屋、新豐一帶舉行「海陸遶境巡禮」與「淨港科儀」，祈求沿海地區風調雨順，漁船出入平安、漁獲滿載。今日廟方慶祝媽祖聖誕，晚上邀請信眾共享平安福宴，桃園市長張善政出席表示，新屋天后宮舉辦許多具客家特色文化的活動，與其他地方的媽祖文化祭相比非常不同，深具地方特色。

張善政表示，今為天上聖母聖誕的日子，因此特地前來新屋天后宮，希望祈求媽祖庇佑所有桃園鄉親幸福、安康。身為桃園市長，他以新屋天后宮為榮，除因新屋具有台灣非常獨特且少有的客家漁港外，每年的媽祖文化祭，天后宮也都舉辦許多具客家特色文化的系列活動，與其他地方的媽祖文化祭相比非常不同，深具地方特色，成為台灣各廟宇辦理媽祖聖誕活動的典範。

張善政也說，多年前新屋天后宮打造一座高達8層樓的青銅媽祖銅像，除自遠方即可看見媽祖神像之外，也吸引更多鄉親自遠地前來參拜，因此新屋天后宮可說是桃園的驕傲，感謝廟方用心經營，讓新屋天后宮深具地方特色，也感謝鄉親朋友支持，讓天后宮有更多力量照顧地方鄉親。