新北市蘆洲今(12)日下午發生一起追撞車禍，74歲余姓老翁開車沿中山一路行駛，當他靠向道路內側準備左轉時，後方45歲洪姓男子駕駛的車輛閃避不及，不慎追撞余翁車輛，導致對方失控向左滑行，差點衝進加油站，而洪男車輛肇事後則向右暴衝，最終撞上一間工廠前的柱子，才沒有釀成更大的傷亡，這起事故無人受傷，詳細肇事原因仍有待釐清。

據了解，余翁當天下午2時許駕車行經蘆洲中山一路，當他逐漸趨左被左轉時，後方由洪男駕駛的車輛疑似閃避不及，竟追撞余翁車尾。

余翁車輛被追撞後失控向前滑行，差點衝入前方的加油站，一度嚇得加油站員工趕緊逃避，所幸余翁及時煞停車輛，才讓加油站員工鬆口氣；至於洪男追撞前車後，則失控向右暴衝，直直往路旁工廠衝去，撞上門前的柱子才成功停下車輛，導致車頭幾乎全毀。

雖然雙方駕駛都有輕微擦挫傷，但兩人認為沒有大礙皆拒絕送醫，全案不涉及酒駕，詳細肇事原因仍有待釐清。