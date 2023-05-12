興富發建案10日吊臂砸進中捷豐樂公園站旁軌道，捷運隨後撞上，造成1死10傷，中捷公司昨（11）日公布事發當時的影像，代理董事長林良泰當下表示，請大家為中捷團隊「鼓鼓掌、拍拍手」為自己加油，引發質疑，民進黨議員今天要求林良泰下台負責。

據了解，林良泰於今（12）日晚間已請辭，林良泰在臉書表示，「在中捷的階段性任務已完成，謝謝中捷，謝謝大家」，市府是否准辭目前還在求證中。