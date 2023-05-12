▲國光客運於官網公告，6／1將不再代駛2002、1551與支援的9026路線。（摘自國光客運官網／徐佑昇基隆傳真）

疫情雖然已解封，但客運業者營運依然苦撐。國光客運公司12日於官網公告，自6月1日起，不持續代駛國道客運2002（基隆長庚—臺北長庚）、1551（基隆—新店）以及9026等路線。基隆市交通處表示，為維護基隆民眾行的權益，下周將盡速邀集交通部公路總局台北區監理所及國光客運，共同協調後續因應措施。

國光客運12日突於官網公告，本來代為行駛的2002（基隆長庚—臺北長庚）路線、1551（基隆—新店）路線以及最近支援的9026路線，因考量營運成本過高以及受疫情影響不堪負荷，僅能營運至5月31日，亦即6月1日後不再代駛上述路線。消息一公布後，許多通勤族紛紛擔心之後無車可坐。

對此交通處回應，國道客運2002路線業經交通部公路總局路線審議委員會通過由新業者接駛，現況尚在籌備中，將請公路總局輔導新業者盡速上路；至於國道客運1551路線，尚待由公路總局依程序公告徵求新接駛業者。

而至於支援9026的南港線車次部份，公路總局將繼續協調其他客運業者加入支援，以維持上下班尖峰時段輸運量能。

交通處表示，無論由國光客運或其他業者代（接）駛，都將與公路總局共同合作，協調經營業者維持為民服務不中斷，避免影響民眾搭車權益。