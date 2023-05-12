今日元生國小場次由蘋果劇團帶來精彩好戲《愛道歉的小狐狸》。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

台下小朋友們反應熱絡。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長王明鉅表示，親子藝術校園巡演除讓家長陪孩子一同欣賞同樂外，也盼孩子們培養藝文氣息，接觸不同文化。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區辦理2023桃園市中壢區親子藝術校園巡演活動，5月9日至19日的晚間7點，在中壢區23所國小校園輪番登場。桃園市副市長王明鉅今晚出席表示，今日元生國小場次由「蘋果劇團」帶來精彩好戲《愛道歉的小狐狸》，除讓爸爸媽媽陪孩子一同欣賞、親子同樂外，也盼孩子們培養藝文氣息，多接觸不同文化。

王明鉅表示，元生國小在校長林正義帶領下，表現相當傑出，入學率與報到情況，深受許多學生家長肯定，他也提醒所有小朋友們，後天為母親節，要記得向媽媽說聲「母親節快樂」。王明鉅也說，今日適逢國際護師節，過去幾年受疫情影響，也特別感謝所有護理師的努力與付出。

中壢區長李日強指出，今日元生國小場次，邀請到國內知名「蘋果劇團」帶來精彩好戲《愛道歉的小狐狸》，故事中透過主人翁小狐狸不正確的道歉行為，來提醒台下孩子培養正確的道歉方式，建立負責任的態度，讓孩子從戲劇中學習良好的生活品德。

李日強說明，今年親子藝術校園巡演活動以「神壢特攻隊」為主題，由蘋果劇團、景勝戲劇團、斑馬人演劇團、黑門山上的劇團、貓頭鷹兒童歌劇團5大優秀團隊，結合各類型表演形式，將雜耍、戲劇、歌劇、傳統藝術、喜劇等藝文演出注入中壢在地，歡迎所有大小朋友一同共襄盛舉。