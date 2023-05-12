52歲南韓「氧氣美女」李英愛，近年來雖然幕前作品不多，但每次公開亮相，溫柔婉約的模樣，都能吸引網友目光，今（12日）她出席品牌活動，容光煥發的凍齡美貌，讓外界都驚艷不已。

李英愛今穿著一襲橘紅色連身洋裝出席品牌活動，頂著一頭俏麗短髮的她，狀態看上去相當好，雖然眼下難免有些細紋，仍不減她出眾的氣質，皮膚依舊白皙Q彈，身材也沒走樣，超絕現況讓網友都驚呼連連，「這才是優雅的老去」、「真的漂亮，好有氣質啊」、「這個狀態真的很符合她這個年紀，而且整個人很優雅從容又有魅力」、「這是52歲的樣子？感覺還是記憶裡的長今」。

李英愛雖看得出些許歲月痕跡，讓美得令人驚艷。（圖／翻攝自韓網）

李英愛是演藝圈著名天然美女，多年來以優雅知性氣質聞名，因為韓劇《大長今》紅遍全亞洲，雖然結婚後多把重心放在家庭，鮮少有幕前作品，但每次只要有新消息，總是能引起話題，平時就熱心公益的她，多年來都擔任國際義工，也屢次捐款幫助弱勢，是人美心善的代表。