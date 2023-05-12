藝人舒子晨自《大學生了沒》發跡，憑藉清純臉孔跟出眾的舞蹈實力嶄露頭角，被粉絲譽為「小謝金燕」，後來更跨足戲劇、節目主持，今年4月則回歸LuxyGirls啦啦隊擔任隊長一職，事業蒸蒸日上。不過舒子晨經常被酸民攻擊，尤其整形議題一直頗受關注，甚至有人毒舌批評：「五官一直變」，對此，她在節目公開回嗆，火藥味十足。

舒子晨近日上小S主持的《小姐不熙娣》聊到「演藝圈好戰份子是我，你懟我就跟你槓到底」的主題，直接點名有一名酸民說她：「為什麼我覺得每次看到舒子晨都長得不太一樣」，氣得大爆粗口：「這位先生你家應該是坐北朝南，因為你靠北難看啦」，嗆辣言論令現場來賓聽得驚呼聲連連。

舒子晨表示人的外貌本來就有變化，「誰從以前到現在會長得一模一樣」，並提到大家很愛說女藝人喜歡整形，實在管太多，「花到你家錢是不是，是從你戶頭去扣款，去整形是不是啊」，講完還翻白眼。見舒子晨聊得很開心，小S趁機把話題帶向本人是否整形，「所以你們意思是說老娘就有整形，但是我是花自己錢為什麼不行？」舒子晨也回「對阿」，並說道：「我想讓自己變漂亮不行。」

而接下來小S直接問出核心關鍵：「所以子晨妳是整什麼？」對此，她大笑後，不諱言曾在臥蠶跟嘴巴2個部位注射玻尿酸，動完手術後，桃花運大開，吸引許多圈外異性追求，對結果還算滿意。