美國財政部長葉倫（Janet Yellen）再次警告美國國債違約的後果。葉倫在日本新潟舉行的7國集團（G7）財長會議前的記者會上表示，這將會是一場自找的危機，並敦促國會趕快採取行動，稱違約將會產生無法想像的後果。

據區塊鏈專業新聞網bitcoin.com 12日報導，「沒有一個好的替代方案能夠拯救我們免於災難。我不想對哪個不好的替代方案比其他的更好做排名，但唯一合理的做法就是提高債務上限，避免即將到來的可怕後果。」

「沒有任何正當理由去製造一場我們自己造成的危機。自1960年以來，美國國會已經將債務上限提高或暫停了將近80次。我敦促國會再次迅速採取行動。」

葉倫先前已經警告過，國債違約，將會對美國的經濟體系和全球市場將帶來災難。這一次，她再次強調這個問題，稱其後果將是不可想像的。

「對我們的債務違約的概念將會嚴重破壞美國和全球經濟，我認為每個人都應該把它視為不可想像的事情。美國絕不能違約。」

關於國債上限問題的2黨談判並未取得成功，因為共和黨要求進行一系列會影響民主黨一些關鍵支出的部分消減預算，包括醫療保健和其他社會福利。談判定於本週五（12）重新啟動，葉倫「非常樂觀」2黨能夠消弭分歧，提高國債上限。