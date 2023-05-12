白宮官員透露，推遲協商會議可給白宮及國會更多時間來突破僵局。此外參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）因行程衝突，12日無法到場協商。共和黨主導的眾議院堅持拜登政府須大舉減支，作為調高31.4兆美元債務上限的前提，但拜登和民主黨反對提高債限預設條件，致使協商進展龜速。不過熟悉內情人士表示，白宮與國會雙方幕僚開始討論如何限制聯邦支出。

白宮發言人指出，「幕僚會持續努力，府會領導人皆同意下周初會面再行協商。」

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在國會告訴記者，會議延期不是協商出了什麼問題，而是他認為府會領袖重新會面討論債限之前，應讓與會幕僚繼續會談取得足夠進展。他也提到其中一名國會成員，不克在12日出席會議。白宮官員坦承，如果要達成提高債務上限協議，必須接受刪減部分開支，或是對未來的聯邦支出嚴格設限，但他們堅持保留拜登去年簽署聚焦氣候變遷的法案。美國財長葉倫已對聯邦資金恐在6月1日耗盡示警，摩根大通執行長迪蒙11日接受美媒專訪提出警告，隨著美國主權違約危機逼近，市場將陷入恐慌。

迪蒙表示，一旦違約噩夢成真，可能給美國帶來災難，波及金融界，「對合約、抵押品、清算所及全球客戶造成衝擊」。不過國會勢必有所行動回應下，他預期倒債這種最壞的情況應可避免。

摩根大通已就美國主權違約風險進行沙盤推演，隨著危機升高，摩通戰情室的開會頻率，21日起將從每周一次增加到天天開會，甚至可能一天開三次。