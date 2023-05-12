There are rumors flying about a possible launch of the Chinese reusable spacecraft on the 4th of August, if true, this would be the second launch...



Apart from dots on a satellite image, so far we haven't seen any images, nor do we know if it closely resembles Shenlong 神龙 pic.twitter.com/kMj2SXVYN6 — DutchSpace (@DutchSpace) August 2, 2022

中國在酒泉衛星發射中心發射的可重複使用試驗航天器在飛行276天後返回，不過由於發布的消息始終沒有圖像，被網民譏諷為「過於先進，無法展示」。美國專家表示，這個被美國軍方設定代號為「J物體」的中國可重復使用航天器，具有良好的太空機動性能，具備與其他航天器互動、監視或是破壞與攻擊對手天基資產的能力。

據美媒《動力》（The Drive）網站《戰區》（War Zone）欄目報導，由於大陸官方相關報導極為簡單，更加顯得神秘而引人猜想，美國的航天機構與私營太空服務公司對此亦相當關注。

私營太空服務公司LeoLabs表示，中國這加可重複使用試驗航天器在最近長達276天的軌道飛行中展示了良好的太空機動性能，「自2022年8月4日發射以來，我們觀察到多次提高飛航天器軌道高度的大型演習，以及重複部署、編隊飛行和衛星物體J（NORADID 54218）的對接的有關動作。我們已經確定，測試航天器2（指可重複使用試驗航天器）具有推進能力，並與J物體進行了近距離操作，包括至少2次或可能3次捕獲或對接操作。」

報導指出，「J物體」是美軍為2022年8月4日在酒泉衛星發射中心和可重複使用航天器一起發射入軌的航天器代號。北美航空航天防禦司令部（NORAD）在該物體出現後也為其分配了識別號碼54218，有關該物體的信息可以在美國政府運營的網站Space-Track.org上的公共數據庫中查詢。不過J/54218似乎直到發射2個月後才被添加到Space-Track.org的數據庫中。

《戰區》表示，雖然目前還不清楚「J物體」是什麼，以及中國可重複使用的太空飛行器到底做了什麼，如果LeoLabs的數據是準確的，它顯示這個神秘航天器具有重要的機動能力，可以主動接近軌道上的其他物體並與之發生互動。

報導指出，中國的航天器往往認為類似於美國太空部隊的X-37B小型航天飛機，兩者可能有許多相同的能力。X-37B被認為具有極高的軌道機動性，並且至少可以從中央艙部署有效載荷，或者從附加到其機身後部的輔助載荷艙在軌道部署載荷。多年來，關於X-37B潛在的太空軍事能力一直有很多猜測，現在它由一個負責執行軌道戰的單位控制。

“戰區”欄目評論稱，從軍事角度來看，能夠快速評估衛星的損壞情況，並一定程度上修復衛星然後恢復運行，這在大規模的戰爭中是至關重要的。能夠非常接近軌道上其他物體並與它們進行互動的太空飛行器，本質上就有能力充當武器。長期以來，人們一直擔心所謂的「衛星殺手」可能會對太空中的其他物體發動各種不同類型的攻擊。

可重複使用空間飛行器上的對接或捕獲能力可能表明，該航天器可能有機器人手臂或其他可破壞或摧毀敵方衛星的裝置。俄羅斯過去已經展示了許多在軌反衛星能力，據信中國也對這種軌道反衛星更感興趣。