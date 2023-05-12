國境開放國人出國一窩蜂、加上精品版塊移轉至信義區，12日微風之夜依舊開創新紀錄來到14億元；微風集團常董岡一郎強調，微風之夜睽違三年實體登場，本館雖然在LV、CHANEL等撤櫃，但仍有新櫃微風Studio、Valentino等挹注下，有機會創新高。

岡一郎指出，LV櫃一撤微風主顧客轉往微風信義店，業績增長逾20％，今年有機會單櫃創造20億業績；此外，微風Studio斥資3億元打造，至今創造近億元業績。

微風之夜12日端出總計逾百件千萬、百萬珠寶，全館酬賓加碼，當晚限定回饋高達14.5％，且限量百萬稀世珍藏酒更是首度登場，而截至晚間8時，微風宣布已衝出逾152位千萬、百萬刷手，其中千萬刷手達18名、百萬刷手超過134位。

其中高級珠寶CHAUMET獨家販售Josephine系列腕表與戒指、Fred獨家Chance infinite Crazy 8高級珠寶系列等，另Tasaki、Cartier、BOUCHERON等亦有獨家、新品珠寶限定登場，而今年Cartier Clash [Un]limited系列則不只推出頂級珠寶，今年更推出限量發行的表款，限量30支，另有Cartier CLASH [UN]LiIMITED玫瑰金鑲鑽限量腕表，高級精品消費力仍持續看好。