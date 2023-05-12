久旱不雨，台南筍農面臨竹筍長不出來，產量銳減外，甚至出現竹子開花不久就死亡，災損嚴重；台南市政府農業局指出，相關單位進行會勘後，確認竹筍災損程度已達天然災害救助標準，市長黃偉哲已督促農業局儘速彙整相關資料，向農糧署申請報天然災害救助。

台南今年遭逢乾旱缺水，又遇閏二月節氣影響，致綠竹筍生長遲滯，農民無奈哭嘆，「比前年百年大旱的竹筍災損還嚴重」。

南市府農業局長李建裕表示，台南地區竹筍種植面積約3700公頃，占全台14％左右，竹筍主要產區為白河約680公頃，關廟約633公頃，新化約400公頃，歸仁304公頃，龍崎283公頃，左鎮252公頃，目前已陸續進入盛產期，卻因為台南天持續乾旱，造成產量明顯減少。

他強調，農業局自4月初就注意天候對竹筍的影響，要求公所及農民應儘速通報。農委會與農業局、各產區的區公所、農會之前已進行過一波會勘，今天是二度勘察，將彙整資料後提送農糧署申請天然災害。